Meteo, le previsioni del weekend fine luglio: un fine settimana che riporterà l'Italia a dividersi in due, con eventi temporaleschi al Nord e un ritorno del caldo al Sud. Come riporta 3BMeteo l'ultimo weekend di luglio si andrà così a conformorare in attesa delle proiezioni di agosto che indicano, invece, un'estate mediterranea, soleggiata e non troppo calda.