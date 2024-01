Assegno unico, obbligo di domanda per i vecchi percettori del Reddito di cittadinanza: per le famiglie più di 800 euro in media

Per gli ex percettori del reddito di cittadinanza è il momento degli adempimenti. Oltre a dover presentare domanda per accedere all’Assegno di inclusione (i primi pagamenti partiranno il 26 di questo mese) o al Supporto per la formazione e il lavoro (per gli attivabili), ovvero le due misure che sostituiscono il vecchio sussidio dei Cinquestelle, devono anche inoltrare l’istanza per l’assegno unico universale per i figli. Aiuto che fin qui hanno ricevuto in automatico sotto forma di integrazione al reddito di cittadinanza, mentre da marzo potranno incassarlo (integralmente) a patto di presentare un Isee aggiornato e un’istanza specifica.