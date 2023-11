Amburgo, uomo armato sfonda con l'auto i cancelli dell'aeroporto e si ferma in pista, aveva con sé la figlia: arrestato dopo 18 ore di trattative

Caos all'aeroporto di Amburgo, in Germania, dove sabato sera un uomo armato di pistola ha sfondato i cancelli dell'area aeroportuale con l'auto, parcheggiando sotto un aereo di linea della Turkish Airlines. L'uomo, che ha sparato due colpi in aria e lanciato due molotov, aveva con sé sua figlia di 4 anni. La bimba è stata liberata, dopo 18 ore di trattative.

Amburgo aeroporto, sequestratore tiene in ostaggio la figlioletta: vorrebbe la custodia della minore