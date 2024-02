Alessandro Impagnatiello torna in aula, la seconda udienza: «Testa bassa, gli hanno mostrato il cadavere carbonizzato di Giulia Tramontano»

Alessandro Impagnatiello torna in Tribunale per la seconda udienza del processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, la fidanzata uccisa mentre era incinta di 7 mesi del figlio Thiago. L'ex barman 31enne è accusato di omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e dal vincolo affettivo, di occultamento di cadavere e procurata interruzione di gravidanza. Oggi, 12 febbraio, verranno ascoltati i primi testimoni dell'accusa.