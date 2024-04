Fedez e Chiara Ferragni, rottura totale: bloccati a vicenda su Instagram, divorzio più vicino

di Dajana Mrruku

Fedez e Chiara Ferragni mai così lontani. La ex coppia d'oro sembra essersi completamente sgretolata negli ultimi mesi, da quando il rapper ha abbandonato la nuova casa a City Life per acquistare un nuovo appartamento da arredare secondo i suoi stessi gusti e far crescere i figli. Sono momenti molto delicati per i Ferragnez. I due hanno smesso di seguirsi sui social e addirittura si sarebbero bloccati a vicenda, come si può notare dai tag spariti nelle foto. Insomma, per due che sui social ci hanno costruito una carriera, si può parlare di dichiarazione di guerra.

L'ultima mossa social

Fedez e Chiara Ferragni ai titoli di coda.

È decisamente finita, manca solo il comunicato che annuncia il divorzio, ma la separazione sembra essere sancita dalla nuova casa di Fedez e dall'unfollow reciproco degli ex Ferragnez. Non si sa chi sia stato il primo a fare questo passo, ma per adesso non resta che attendere nuovi aggiornamenti che non saranno di certo positivi per i fan della coppia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Aprile 2024, 11:50

