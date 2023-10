Incendio in discoteca, morte almeno sette persone: la tragedia all'alba

di Redazione web

Tragedia in una discoteca di Murcia, in Spagna. Un incendio divampato all'alba nella discoteca Teatre ha provocato almeno sei morti. I soccorritori infatti non escludono che ci possano essere altre vittime. Al momento si stanno cercando molte persone di cui non si sa ancora nulla, come ha confermato il sindaco della città di Murcia. Sale invece il conto dei feriti, al momento sono 4: due donne di 22 e 25 anni e due uomini di 41 e 45 anni, tutti intossicati dal fumo.

Cosa è successo

Non è ancora chiara la causa delle fiamme che sono state domate da poco.

Dopo aver estinto le fiamme, i soccorritori si trovano ora tra le macerie della discoteca per cercare i corpi delle diverse persone che mancano all'appello. In particolare, non si hanno notizie di alcuni componenti di un gruppo di amici che ieri notte stavano festeggiavano un compleanno.

