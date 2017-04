Mercoledì 12 Aprile 2017, 22:33

di Ida Di Grazia

Dopo l'uscita di Malena gli animi dei naufraghi continuano a scaldarsi.Alessia Marcuzzi fa vedere ai naufraghi per la prima volta il video della loro avventura all'Isola dei famosi, Nancy commenta emozionata: " grazie per questa sorpresa".Chi non sembra essere dello stesso parere è Raz Degan: "A me fa effetto quando vedo la natura. Quando vedo loro mi fa l'effetto opposto, non riesco a fingere. Sono una massa di ipocrisia e falsità. Simone insieme a loro, alla fine è maturato però è passato da una parte all'altra come il vento. Hanno dimostrato di essere nulla, non saranno mai parte della mia esperienza".A questo punto sbotta Eva Grimaldi : "Ora hai rotto, io ti denuncio! Chiamo il mio avvocato e gli dico che mi hai dato della falsa. Questa è diffamazione, voglio rivedere tutto con il mio avvocato". Raz ride

