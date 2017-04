Isola, Luxuria sbotta contro Malena: "fai la vittima". Ma il pubblico non ci casca ed esce

Mercoledì 12 Aprile 2017, 22:21

di Ida Di Grazia

"Malena o è persa di Somone o sta usando questa storia per fare la vittima e ingraziarsi il pubblico" Vladimir Luxuria non usa mezze misure nel commentare il rapporto tra Malena e Simone Susinna. Durante la finale dell'isola dei Famosi si è parlato molto del rapporto tra la sexy star e il modello, e l'atteggiamento di Malena è stao spesso contraddittorio. Per questo dallo studio Luxuria ha chiesto cosa ci fosse davvero tra loro.Intanto la Marcuzzi chiude il televoto ed è Malena a uscire con il 66%, così come avevamo anticipato . A giocarsi la finale ora sono : Raz Degan ( super favorito anche dai bookmaker), Eva Grimaldi, Simone Susinna e Nacy Coppola.

