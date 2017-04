Isola, Nancy fuori. Finale a tre con Raz, Eva e Simone

Mercoledì 12 Aprile 2017, 23:24

di Ida Di Grazia

Con il 70% dei voti il pubblico dell'isola dei Famosi ha deciso di mandare a casa Nancy Coppola . Dopo Malena Simone Susinna "sbatte fuori" la cantante napoletana. Il modello ha cambiato molto il suo atteggiamento nei confronti del gruppo rispetto all'inzio, avvicinandosi in modo quasi sospetto a Raz Degan.il legame tra i due sembrava consolidato ma questa sera in diretta Raz ha attaccato Simone chiamandolo "banderuola". Susinna ha prima incassato poi stuzzicato da Luxuria ha commentato:"Oggi posso dire che il più falso con me è stato lui, perché nelle ultime settimane non mi sono legato solo io con lui, siamo anche andati a pescare insieme"La finale ora è a tre con Eva, Raz e Simone.

