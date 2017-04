Giovedì 13 Aprile 2017, 00:07

di Ida Di Grazia

La prova del fuoco è una tradizione della finale dell'isola dei famose, ma in questa edizione viene riproposta con una formula rinnovata.Invece di stare fermi e immobili i tre naufraghi sono entrati in una gabbia dove delle lingue di fuoco hanno "bruciacchiato" i concorrenti.resistono circa 37 secondi, mentrearriva a 44. Susinna è quindi immune ed è il primo finalista. Viene aperto il televoto tra Raz ed Eva.Il pubblico ha deciso che ad abbandonare il gioco con l'86% delle preferenze è Eva a dover abbandonare l'isola.Finale tutta maschile quindi e il tevoto ora è in positivo :"Chi vuoi che vinca tra Simone Susinna e Raz Degan"'

