Verratti verso l'Arabia: per lui l'Al-Hilal ha pronto un triennale. Via dal Psg dopo 11 anni?

Marco Verratti dopo 11 anni è vicinissimo dal lasciare il Psg per trasferirsi nel ricchissimo calcio dell'Arabia Saudita, che in questa sessione di calciomercato sta rastrellando campioni dall'Europa a colpi di ingaggi faraonici, sulla scia di Cristiano Ronaldo che l'anno scorso ha firmato un contratto da 200 milioni all'anno. Il 30enne centrocampista della nazionale - esploso nel Pescara di Zeman con Insigne e Immobile - è pronto a dire sì all'offerta messagli sul tavolo dall'Al Hilal, il club che ha strappato Milinkovic Savic alla Lazio. Un'offerta, molto probabilmente un triennale, per ora non precisata, ma si tratta ovviamente di una cifra completamente fuori scala rispetto al suo precedente stipendio - già da top player - a Parigi.

Una trattativa in stato avanzato, riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano, le cui cifre non sono ancora state rese note.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 22:27

