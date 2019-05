Il Lecce batte lo Spezia 2-1 (2-0) nella 38^ e ultima giornata di serie B e conquista la promozione diretta in serie A. In gol per i pugliesi nel primo tempo Petriccione (9') e La Mantia (27'), nella ripresa Capradossi (38') per gli ospiti. Sabato 11 Maggio 2019, 17:10







