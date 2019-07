Mondiale femminile: Inghilterra battuta 2-1, Usa prima finalista

Gli Stati Uniti sono la prima finalista del Mondiale femminile di calcio. Le statunitensi si sono imposte in semifinale per 2-1 sull'Inghilterra, grazie alle reti di Christen Press al 10' e di Alex Morgan al 31'. La rete delle inglesi è stata firmata al 19' da Ellen White. Alla stessa attaccante è stato anche annullato dal Var un gol per fuorigioco, con l'Inghilterra che ha anche sbagliato un calcio di rigore, assegnato anche questo con il Var per un fallo subito dalla stessa White. L'errore dal dischetto è stato di Stephn Hougton. Le inglesi nel finale sono rimaste anche in dieci per l'espulsione di Millie Bright. Domani l'altra semifinale tra Olanda e Svezia. Martedì 2 Luglio 2019, 23:01







