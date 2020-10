Juventus-Napoli, Zambrotta: «Protocolli sicuri, ma così si rischia di far saltare tutto»

«Non capisco perché non si è giocata la partita». È stupito Gianluca Zambrotta, ex bandiera di Juventus e Milan oltre che campione del mondo in azzurro nel 2006. «Secondo me c'è un buco tra le due istituzioni: la Lega dice una cosa e l'Asl un'altra. Bisogna tenere conto della salute questo è ovvio ma anche dei protocolli - ha aggiunto l'attuale ambasciatore per Euro 2020 -. Se la Lega dice che si deve giocare, non si capisce perché l'Asl della Campania non abbia consentito la partenza del Napoli per Torino. Con questo atteggiamento quante partite verranno rinviate? Siamo alla terza giornata della serie A e per il bene del calcio italiano è bene trovare un punto d'incontro certo tra tutti altrimenti si rischia di non finire il campionato o di avere tante partite perse a tavolino».



