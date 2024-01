Cesena-Olbia, il padre di Shpendi entra in campo e aggredisce con un pugno il portiere dell'Olbia

di Giuseppe Mustica

Incredibile in Serie C. Sul campo del Cesena, che ha battuto l’Olbia 1-0 volando in testa alla classifica, il padre di Cristian Shpendi, attaccante albanese dei padroni di casa allenati da Mimmo Toscano, alla fine del match ha invaso il campo per colpire con un pugno il portiere ospite Filippo Rinaldi. Le immagini del folle gesto girano sui social da un poco e sono già virali. E il motivo è presto spiegato.

🔴 Incredibile quanto accaduto a Cesena, alla fine della gara tra i padroni di casa e l'Olbia. Il padre del gioiello bianconero Shpendi é entrato in campo e ha aggredito il portiere avversario Rinaldi, che nel corso del match aveva causato una ferita a un sopracciglio al figlio. pic.twitter.com/H4snpVSzW3 — Filippo Maggi (@Filippomaggi97) January 7, 2024

FALLO DI GIOCO

Durante il match il portiere aveva provocato un taglio al sopracciglio dell’attaccante, costringendo Toscano al cambio.

