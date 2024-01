Calciomercato live, news oggi: Juventus, Djalò è arrivato a Torino. La Lazio pensa a Candreva

Calciomercato live, le news di oggi lunedì 22 gennaio 2024. Tiago Djalò è arrivato a Torino per le visite mediche e si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus. La Lazio ci prova per Candreva, Zerbin verso il Monza.

Djalò al J Medical per le visite mediche

Tiago Djaò è arrivato ieri sera a Torino e questa mattina è al J Medical per le visite mediche con la Juventus.

Lazio, tentativo per Candreva

La Lazio sta pensando di riportare Antonio Candreva a Roma ma la Salernitana non è intenzionata a lasciarlo andare.

Zerbin verso il Monza

Il protagonista della semifinale di Supercoppa per il Napoli Alessio Zerbin piace al Frosinone ma il Monza è in vantaggio. I brianzoli stanno per accogliere anche Popovic in prestito dal Napoli.

