Amici 17, Carmen vince la puntata. Zerby chiede tempo per giudicare Bryan e Lauren

​

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La cantante della squadra dei bluvince la sesta puntata dil'allieva però non può salvare nessuno.chiedono per Lauren e Bryanè una sfida diretta che decreterà il vincitore della categoria ballo.La de Filippi mostra l'assegno di 50.000 euro per il vincitore di categoria, al termine delle esibizioni la conduttrice si dice orgogliosa di entrambi i ballerini e, qualora lo volessero, per loro le porte per lavorare come professionisti ad "Amici" sono sempre aperte. E' il momento della votazione da parte dei professori: sono 5 voti per Lauren, 2 per Bryan. Rudy Zerbi chiede che i professori di canto abbiano una settimana di tempo per fare una scelta, Paola Turci e Giusy Ferreri accettano la proposta e la decisione è rimandata alla settimana prossima.