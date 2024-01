Sinner mania, Jannik diventa un cocktail: ecco la ricetta

«Si può celebrare una storica vittoria con un cocktail? La domanda è retorica se il vincitore è Jannik Sinner e il cocktail si chiama “We Are Sinners”. Lo storico trionfo del tennista azzurro agli Australian Open, oltre a far gioire milioni di sportivi italiani per un successo che mancava da 48 anni nei tornei del Grande Slam, ha ispirato anche l'esperto barman Danilo De Rinaldis che ha creato un nuovo cocktail per celebrare a casa, come nei locali, l'epico trionfo dell'altoatesino a Melbourne.