Silvia Provvedi in lacrime: «Cresco mia figlia da sola, andiamo dal papà in carcere ogni mese». Chi è Giorgio De Stefano

Silvia Provvedi è legata sentimentalmente a Giorgio De Stefano dal 2019, dopo una burrascosa relazione con Fabrizio Corona. Un cuore che non sembra trovare pace, quello di Silvia e anche un po' sfortunato, visto che "Malefix", il soprannome del compagno, è stato arrestato per associazione mafiosa, 'Ndrangheta, nel 2022 e condannato a 12 anni e 8 mesi di progione. La showgirl aveva partorito da pochi mesi la piccola Nicole, la loro primogenita. Silvia si è confidata con Silvia Toffanin e non ha potuto fermare le lacrime.