Papà di 180 figli ma non riceve alcun regalo per Natale e pranza da solo al pub

Oggigiorno la maternità è quasi un privilegio, crescere e mantenere dei figli comporta spese, restrizioni e sacrifici. Ma nessuno parla di quanto possa essere complicato rimanere in dolce attesa. Nel Regno Unito i casi di fecondazione assistita risultano in aumento e con essi anche i costi per permetterselo.

Qui entra in campo il 51enne "Joe Donor" (pseudonimo) che si presta gratuitamente per dare alle donne un figlio, ma che ha trascorso il Natale in un pub senza ricevere e scartare nessun regalo. Un 25 dicembre in totale solitudine nonostante abbia 180 figli.