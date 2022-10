Il fattorino abusivo portava le valigie ai turisti: «Sputi a chi non pagava». Arrestato dopo 8 anni

Sfilava di mano i bagagli ai turisti sulle pensiline della stazione ferroviaria di Firenze e per 15 euro li trasportava dove desideravano, ma di fronte a un rifiuto aggrediva con spintoni, insulti e sputi. Dunque, la sua carriera di fattorino abusivo finì, otto anni fa, per le tante denunce, nel tempo trasformatesi in condanne.

Nei giorni scorsi l'uomo, un cittadino romeno, che oggi ha 30 anni, è stato controllato da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Basovizza mentre viaggiava su un pullman di linea diretto in Spagna e arrestato in esecuzione di un mandato di cattura, dovendo espiare la pena di anni 1 e 8 mesi di arresto per lesioni personali e inosservanza al foglio di via. È stato chiuso nel carcere di Gorizia.

