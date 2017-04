Giovedì 13 Aprile 2017, 01:26

di Ida Di Grazia

E' il vincitore morale e anche quello finale, senza di lui quest'Isola dei famosi avrebbe avuto non pochi problemi. Stiamo parlando diche si è aggiudicato l'edizione 2017 del reality targato mediaset.L'ex modello israeliano ha fatto un'isola tutta sua, senza preoccuparsi degli altri naufraghi.Ha svelato i complotti, ha fatto crollare il regno della De Grenet e di Giulio Base, spesso arrogante ma super amato dal pubblico Raz Degan è entrato nel cuore degli italiani soprattutto per la sua storia conI due non stanno più insieme, ma l'amore che li ha legati in tutti questi anni sembra ancora forte e palpabile. Anche questa sera, sia in studio che sui social l'attesa era tutta per l'incontro tra "la bionda" e Degan.Mentre Raz è in auto, arriva Paola, boato in studio che urla "bacio, bacio".Alessia Marcuzzi, intanto chiude il televoto.Raz Degan è il vincitore della dodicesima edizione dell'Isola, a Simone Susinna la medaglia d'argento e un secondo posto piovuto dal cielo.La metà del premio andrà in beneficenza e Raz Degan ha deciso di devolverlo ai bambini della Siria.

