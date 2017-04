Isola, Bettarini in studio saluta tutti tranne Dayane Mello

Giovedì 13 Aprile 2017, 00:44

di Ida Di Grazia

Tra i ritorni in studio più attesi c'è quello di Stefano bettarini. L'inviato dell'isola dei famosi scende le scale, saluta il pubblico, fa il baciamano a Vladimir e abbraccia la Marcuzzi. In pratica saluta tutti tranne Dayane Mello.Quando Luxuria glielo fa notare "Perché non saluti il grande amore della tua vita? Quella che si chiama Dayane Mello?". Bettarini finge di non capire e prova a cambiare discosro. la love story nata in Honduras è durata il tempo di una puntata per poi finire male, anzi malissimo con attacchi da entrambe le parti sulle pagine dei giornali.

