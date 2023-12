Lazio, vittoria cercasi: domani a Empoli servono i tre punti. E con il calendario amico si può risalire

di Enrico Sarzanini

«Come una finale». A Formello non hanno dubbi: la gara di domani a Empoli è una vera e propria ultima chiamata per la Lazio che, ferma a quota 21 punti e undicesima in classifica, dopo la sconfitta contro l'Inter in casa deve tornare dal Castellani con i tre punti altrimenti l'Europa rischia di diventare un miraggio. Il primo ad aspettarsi una risposta dalla squadra è il patron Claudio Lotito che spera in una svolta altrimenti è pronto a prendere provvedimenti. Gerarchie azzerate, ormai da po' tempo c'è da dire la verità, Sarri deciderà solo oggi alla vigilia l'undici da schierare in Toscana, in campo serviranno giocatori con lo spirito e la determinazione giusti, come ha tenuto a sottolineare l'altro giorno il diesse Angelo Fabiani.

Domani Empoli (attesi oltre 1500 sostenitori biancocelesti), la Lazio ha la ghiotta opportunità di poter sfruttare un calendario che nelle prossime quattro giornate, prima della Supercoppa Italiana in Arabia, è alla portata. Ultima gara dell'anno il 29 dicembre in casa contro il Frosinone, la prima partita del 2024 sarà a Udine, il 14 gennaio il Lecce all'Olimpico.

Ieri intanto allenamento pomeridiano a Formello, Sarri lavora con la rosa al completo ma ha ancora diversi dubbi: in attacco ballottaggio Immobile-Castellanos, mentre in difesa, out Lazzari squalificato, Pellegrini va verso una maglia da titolare. A centrocampo dubbi sulla presenza di Luis Alberto dall'inizio con Kamada pronto a partire nuovamente dall'inizio.

