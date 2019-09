Matteo Renzi lascia il Pd, è diventato "Matto": l'epic fail su Televideo

«I gruppi autonomi nasceranno già questa settimana», ha fatto sapere Renzi, secondo cui oggi il Pd





"UNA TRENTINA DI PARLAMENTARI" L'ex leader Pd ha fatto sapere che i parlamentari che sceglieranno di andare via insieme a lui «saranno trenta, più o meno. Non dico che c'è un numero chiuso, ma quasi». Il nome del nuovo raggruppamento non lo dice, ma spiega che non sarà un partito tradizionale, sarà una casa. «E sarà femminista, con molte donne di livello alla guida. Teresa Bellanova sarà la capo delegazione nel governo». La Leopolda la sede in cui sarà presentato il simbolo: «sarà un'esplosione di proposte. Ci riconoscerete dal sorriso, non dal rancore. Voi la chiamate scissione, io la chiamo novità. E non mi sentirete mai parlare male di Zingaretti o Orlando o Franceschini».



Quanto alle intese fra Pd e M5s per le prossime elezioni Regionali, «a me l'alleanza strategica con Di Maio non convince. Non ho fatto tutto questo lavoro per morire socio di Rousseau», sostiene Renzi. Ma aggiunge di non voler «disturbare il Pd». E anticipa che «la nostra Casa non si candiderà né alle Regionali né alle Comunali almeno per un anno. Chi vorrà impegnarsi lo farà con liste civiche o da indipendente. La prima elezione cui ci presenteremo saranno le Politiche, sperando che siano nel 2023. E poi le Europee del 2024».

Martedì 17 Settembre 2019, 10:08

L'ex premierha ufficializzato questa mattina l'addio al Pd per costruire «una nuova casa»: a seguirlo saranno una trentina di parlamentari, una svolta - annunciata in un'intervista a Repubblica - che ha lasciato perplesso il segretario del Pd Zingaretti.«è un insieme di correnti, non sarà in grado di rispondere alle aggressioni di Salvini e alla convivenza con i 5 Stelle»«Matto Renzi». Un lapsus che fa venire in mente una domanda: l'ex presidente del Consiglio, nel lasciare il Pd per creare un partito nuovo, avrà ragione o torto? E la sua presunta "follia" si rivelerà in chiave positiva o negativa? Ai posteri, come si suol dire, l'ardua sentenza.