Sabato 8 Aprile 2017, 18:40

Scatenata dopo il suo ritorno in Italia.ha parlato della sua esperienza all'nello studio didove ha svelato qualche gossip isolano.All'inizio Samantha ha raccontato della sua esperienza, ha ammesso di aver giocato con strategia, come tutti fanno, ha precisato e ha parlato del suo rapporto con Raz Degan: «Lui è un ottimo giocatore. Raz è la persona con cui ho parlato più di tutti nelle prime settimane. Per un tot di tempo è stato sincero, poi ha iniziato a giocare. Capendo le dinamiche del gioco e che era il favorito è entrato nel cuore delle persone. L'Isola deve vincerla lui a questo punto, se no mi arrabbio».Quando la Toffanin le chiede del gossip lei non si trattiene: «Beh Silvia, tu sei una romantica e li chiami flirt, sono state cose più brevi. Ecco. Da ben due coppie. Una che non te lo aspetteresti mai e un'altra che ormai tutti sanno». La coppia nota è quella di Malena e Simone. Pare però che un'altra coppia si sia lasciata andare ad effusioni nel pre-isola, ovvero in albergo prima che il reality partisse ufficialmente.La De Grenet però non si vuole sbilanciare e precisa: «Non c'è stato nulla di romantico. Capitemi, non posso esprimermi in altro modo».

