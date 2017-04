Isola, Samantha de Grenet choc: "Ecco con quale naufrago passerei la notte..."

Sabato 8 Aprile 2017, 15:03

MILANO - Appena rientrata in Italia, "la regina" dell'Isola dei Famosisi racconta a tutto tondo, spiegando com'è stata la sua isola.E ovviamente non poteva non parlare del rapporto burrascoso con. "Le prime due o tre settimane - ha spiegato Samantha De Grenet - eravamo davvero, l’unica persona con cui parlava lui ero io. E lui si è molto aperto con me. Io credo che lui mi rispetti, come io rispetto lui come persona. Ci siamo aperti, raccontati, sostenuti in alcuni momenti e lui mi ha raccontato che la sua difficoltà era proprio quella di socializzare. Poi le cose cambiano, sono subentrati, dinamiche strane in cui non c’entravo".Poi la showgirl romana si lascia andare a una confessione inaspettata. Quando gli chiedono con chi avrebbe trascorso una notte sull'Isola dei Primitivi risponde così: "Simone è troppo giovane, potrebbe essere mio figlio. Raz è un bellissimo cinquantenne, ha sta faccia che buca il video, un corpo che.. che gli vuoi dire?Poi, è un po’ difficile. Una notte. Poi basta, ciaone". Lo riporta Il Giornale.

