Isola, Dayane Mello choc: "Lascio mia figlia qui e vado in America". Il web insorge

Sabato 8 Aprile 2017, 12:27

MILANO - Torna a far parlare di sé, ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Dopo la polemica sulla storia d'amore con Stefano Bettarini che la modella brasiliana avrebbe rinnegato, Dayane fa insorgere il web per un altro motivo. Questa volta più serio...In un'intervista al settimanle, avrebbe confessato di essere pronta a trasferirsi negli States,: "Ho 28 anni e voglio lavorare a New York. Ho girato il mondo e quella città mi potrebbe offrire molto. Mi sono rovinata per gli uomini: ho sempre cambiato programmi per loro. Prima per un cileno, poi per il papà di Sofia… stavolta non succederà. È la prima volta da quando ho 15 anni che sono single e voglio pensare".Il proposito di separarsi dalla piccola, considerato poco delicato dal web, ha scatenato una polemica social. Ma la modella spiega così: "Soffrirò perché lascerò qui Sofia. Lei resterà col padre e i nonni a Como, dove è cresciuta e ha tutti i suoi riferimenti. È una scelta difficile ma come modella ho 3-4 anni di lavoro intenso e devo pensare al mio futuro e a quello di Sofia. E poi noi donne brasiliane abbiamo una mentalità diversa rispetto ai figli: li consideriamo figli del mondo, non solo nostri. E alla mia età non sono pronta a rinunciare a quello che ho costruito perché sono madre: diventerei una donna frustrata e".La giustificazione non è bastata ai tanti follower della modella che sul web hanno espresso il proprio. E tra i messaggi si legge: "Non condivido il tuo pensiero. Quando una donna diventa mamma, la sua vita e tutto il resto passa in secondo piano rispetto al figlio".

