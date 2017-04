Isola, naufraghi a Milano, ecco chi uscirà per primo

Mercoledì 12 Aprile 2017, 22:03

di Ida Di Grazia

La finale dell'isola dei Famosi parte ancora una volta sull'inda delle polemiche tra Raz Degan e il resto del gruppo.Mentre la Marcuzzi mostra il video del rientro in Italia dei naufraghi, arrivano le prime indiscrezioni sul televoto in corso.Al momento sono in nomination Malena e Simone Susinna e secondo Alberto dandolo per Dagospia, sarebbe proprio la pupilla di Rocco Siffredi a dire addio al reality ad un passo dalla finale.

