Mercoledì 28 Dicembre 2016, 18:52

«Fatemi morire». Sono le prime parole che Giuseppa Savatta, la madre che ieri a Gela ha ucciso le figlie di 9 e 7 anni, ha detto ai medici in ospedale dove è stata ricoverata dopo aver cercato di suicidarsi.«L'ho fatto per il bene delle mie figlie, per non farle soffrire», ha spiegato allo psichiatra. «Ho ucciso le mie figlie per salvarle, avevo paura che mio marito me le portasse via. Ho dovuto farlo». Era certa che il marito l'avrebbe lasciata, a conclusione di un rapporto di coppia assai difficile. Ma l'uomo, Vincenzo Trainito, pur ammettendo l'esistenza di dissidi familiari, avrebbe detto che una rottura netta con la moglie non era nelle sue intenzioni, anche se più volte minacciata nei momenti d'ira. I vicini li avrebbero sentiti litigare spesso. Lei, laureata in lettere, aveva ricevuto un incarico annuale come insegnante di sostegno all'istituto comprensivo Ettore Romagnoli. Lui, ingegnere edile con studio in piazza Umberto, insegna all'istituto tecnico per geometri «Ettore Maiorana».Sembra che la donna all'inizio dell'interrogatorio abbia detto di non ricordare nulla, poi successivamente ha raccontato i momenti del duplice assassinio. La donna avrebbe ammazzato le due bimbe poco dopo le 8.30, costringendole a bere candeggina e tentando si soffocarle. Ecco perché Maria Sofia e Gaia erano ancora in pigiama. Poi è stata la stessa donna a chiamare il marito che è arrivato in casa intorno alle 12.30. È stato l'uomo a lanciare l'allarme.Intanto è stata fatta l'autopsia sui corpicini delle due bambine. Ad eseguirla è il medico legale Cataldo Raffino, dell'istituto di medicina legale di Catania, che ha ricevuto l'incarico dal Procuratore Fernando Asaro. Il medico deve stabilire se le bambine sono morte per avvelenamento, dal momento che sono state costrette dalla madre a bere candeggina, o per soffocamento, visto che sulla gola delle piccole sono stati riscontrati segni di strangolamento.

