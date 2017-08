Travolti in moto in Valsusa, Matteo ha saputo della morte di Elisa: "Non può essere vero"

Giovedì 17 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La buona notizia, di qualche giorno fa , è che Matteo Penna è uscito dal coma ed è stato già trasferito dal reparto di rianimazione a quello di riabilitazione spinale; il 29enne torinese, però, ha saputo della morte della sua fidanzata, la 27enne di Moncalieri Elisa Ferrero. I due giovani, a bordo di una moto, avevano avuto una lite per la viabilità con Maurizio De Giulio , ora detenuto a Torino con l' accusa di aver inseguito e speronato col suo Ford Transit, all'altezza di Condove, il mezzo su cui viaggiavano i fidanzati.«Non è possibile, non può essere vero», la prima reazione del giovane alla notizia. Matteo, ora, può stare seduto in carrozzina, può parlare e alimentarsi quasi autonomamente e sta reagendo bene alle cure; oltre alla riabilitazione, però, il ragazzo dovrà affrontare il dolore per la morte della ragazza con cui stava da anni e che sognava di sposare. Lo riporta Repubblica.it