Filippo Bisciglia: "Grande Fratello? Bravo a fare le scelte. Poi ho conosciuto Maria De Filippi..."

“Una parte di me ci sperava ma, sinceramente, credevo che una volta uscito mi sarei aperto un negozio o un ristorantino”.Filippo Bisciglia parla delle sue scelte post Grande Fratello, che l’hanno portato alla conduzione di “Temptation Island” e ora a concorre a “Tale e quale show”: “Sono stato bravo a fare delle scelte – ha spiegato in un’intervista a “Vanity Fair” - a evitare di fare qualcosa che non mi avrebbe portato a nulla. Ho detto tantissimi no e, alla fine, credo di essere stato premiato. Mi hanno offerto altri reality e ho detto di no.Il Grande Fratello, però, non lo rinnegherò mai: è grazie a loro che sono riuscito a entrare in questo mondo e non lo dimenticherò mai”.Sognava di entrare nel mondo della tv (“La mia passione sono sempre stati i programmi tv. Quando ero piccolo mia nonna mi metteva davanti alla tv e, anziché vedere i cartoni, guardavo Ok il prezzo è giusto, M’ama non m’ama e Pronto Raffaella. Mi affascinavano Raffaella Carrà, Marco Predolin, Gigi Sabani: ero davvero attratto dalla conduzione”) e poi gli è capitato di incontrare Mira De Filippi: “Ho incontrato per la prima volta Maria durante una manifestazione sulle malattie della tiroide. Mi venne incontro e mi disse: “Ciao Filippo”.Io le risposi: “Salve”. Ci siamo rivisti due anni dopo, quando ho iniziato a fare dei nuovi provini. Non ci credevo neanch’io. Mi dicevo: “Ma Maria De Filippi conosce me?”. Mi è successa la stessa cosa a un concerto di Claudio Baglioni. Eravamo al Palalottomatica e, quando andai a salutarlo e a presentarmi, mi disse: “Ciao Filippo”. Ma come? Claudio Baglioni conosce il mio nome?”.