Milano, con i coltelli contro passanti e agenti che gli sparano e lo feriscono

Per bloccare l'uomo armato di coltelli in viale Monza sono stati esplosi 4 colpi dagli agenti ma uno solo é andato a segno colpendolo ad una gamba. Con il proseguire degli accertamenti dalla Questura si apprende che l'uomo stava litigando con le altre due persone ma ha poi proseguito a urlare da solo davanti al negozio di Kebab aperto h24. Impugnando due coltelli in modo minaccioso, l'uomo è stato notato da numerosi residenti del quartiere e gli agenti lo hanno bloccato perché pericoloso per i passanti. Non sono ancora state fornite informazioni sull'identità dell'uomo ma sia lui sia le due persone con cui litigava, potrebbero essere di nazionalitá egiziana.

MILANO - Armato di due coltelli, si è scagliato contro un poliziotto che gli ha sparato ferendolo a una gamba. È accaduto stamani alle 7.30 in viale Monza, a Milano. Gli agenti, che stavano procedendo a un controllo dopo che i passanti avevano segnalato la presenza di un uomo armato per strada, avevano già provato a fermarlo utilizzando lo spray al peperoncino, ma non era bastato. L'uomo, trasportato all' ospedale San Raffaele, non è ancora stato identificato perché non aveva documenti. Il questore Marcello Cardona ha escluso che si sia trattato di un'azione terroristica.