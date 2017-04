Lunedì 10 Aprile 2017, 09:05

L'uomo è ricercato anche per l'omicidio di un volontario guardiapesca della Provincia di Ferrara, mentre un agente della polizia provinciale è stato ferito gravemente ad un braccio e portato in ospedale in elisoccorso. Si sta stringendo l'area di ricerca dell'uomo. Anche gli elicotteri si sono nuovamente alzati in volo dopo la sospensione di questa notte. Le ricerca, a quanti si apprende si stanno concentrando in nel territorio paludoso all'interno delle oasi naturalistiche di Marmorta e Campotto dove potrebbe essere rimasto nascosto in questi giorni.

Caccia all'uomo senza sosta al, con cecchini e parà tra boschi e paludiUna lunga fila di blindati entra ed esce dalla Caserma dei carabinieri di Molinella. È il quartiere generale della caccia a Igor Vaclavic, il bandito che sta terrorizzando la Bassa padana. Sono ottocento gli uomini schierati alla ricerca del killer ninja.Agile, feroce, rapidissimo, sta tenendo sotto scacco le forze dell'ordine da giorni, terrorizzando contadini e abitanti della zona.

