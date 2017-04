Sarebbe un volontario guardia pesca la vittima del conflitto a fuoco avvenuto nel Bolognese al confine con la provincia di Ferrara, mentre a restare ferita è stata una guardia provinciale di Ferrara. «Un nostro agente della polizia provinciale di Ferrara è ferito gravemente a un braccio» dice il presidente della Provincia Tiziano Tagliani. «È rimasto ucciso un volontario guardiapesca, che era con l'agente», prosegue. Da una primissima ricostruzione, sembra che i due abbiano sottoposto a controllo un uomo che, armato di fucile, ha aperto il fuoco.

Igor sarebbe poi fuggito a bordo di un Fiorino bianco, rubato a Molinella. Le forze dell'ordine stanno arrivando in numero massiccio sul posto per una frenetica caccia all'uomo, che sarebbe scappato verso il Comacchiese. IGOR VACLAVIC HA ABBANDONA AUTO: "STA SCAPPANDO A PIEDI" Sarebbe stato intercettato ad un posto di blocco tra Marmorta e Molinella, nel Bolognese al confine con la provincia di Ferrara, ma avrebbe abbandonato l'auto e sarebbe fuggito a piedi per i campi Igor Vaclavic, 41 anni, ricercato per una serie di rapine commesse nel Ferrarese nell'estate 2015, sospettato per l'omicidio del barista Davide Fabbri, ucciso con un colpo di pistola una settimana fa a Budrio, e ora anche dell'uccisione della guardia provinciale nel ferrarese e del ferimento di un'altra. L'uomo è braccato ed è in corso nella zona una imponente caccia all'uomo. Starebbero per arrivare anche i reparti speciali. Peraltro secondo le ultime verifiche Vaclavic, che ha molti alias, non sarebbe russo ma proveniente da un paese della ex Jugoslavia e non sarebbe un ex militare.

Una guardia provinciale uccisa, un'altra ferita gravemente. Gravissimo fatto di sangue attorno alle 19 lungo la, a circa otto chilometri da. Tutto porta a ipotizzare che a sparare sia, l'uomo braccato da giorni dalle forze dell'ordine per l'omicidio del barista di