Mercoledì 12 Aprile 2017, 20:12

Mina Welby sta accompagnando in Svizzera Davide. Malato di sclerosi multipla dal '93, si è rivolto a me per l'eutanasia. Aiutiamo anche lui. — Marco Cappato (@marcocappato) 12 aprile 2017

Un nuovo caso come quello di dj Fabo. "Mina Welby sta accompagnando in Svizzera Davide. Malato di sclerosi multipla dal '93, si è rivolto a me per l'eutanasia. Aiutiamo anche lui". Il messaggio è di Marco Cappato, l'esponente radicale e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni che circa un mese e mezzo fa ha accompagnato dj Fabo a Zurigo per poter avere una morte assistita.Un gesto per il quale ora è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di aiuto al suicidio.Ma Cappato, che si è autodenunciato per quanto fatto in relazione alla morte di Fabiano Antoniani, il dj tetraplegico e cieco dal 2014 in seguito a un incidente, lo aveva detto: "Posso solo confermarvi che intendo continuare a svolgere l'azione che sto svolgendo anche per altre persone". E aveva anche fatto sapere che "ci sono altre persone in attesa.Questa volta, ad accompagnare l'uomo che ha deciso di smettere di vivere, sarà Mina Welby, la moglie di Piergiorgio, l'uomo affetto da distrofia muscolare che nel 2006 pose fine alla propria esistenza chiedendo il distacco dal respiratore dopo essere stato sedato.

