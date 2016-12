Venerdì 30 Dicembre 2016, 09:22

Otto minatori sono rimasti uccisi e circa una sessantina sono rimasti intrappolati a seguito di una frana in una miniera a Lalmatia, in India. Ed è corsa contro il tempo per cercare di salvare gli altri lavoratori intrappolati sotto i detriti nella miniera di carbone.



Aperta un'indagine per indagare sulle ragioni del crollo.

La polizia riferisce che 35 minatori feriti sono stati portati all'ospedale.

Godda Mine collapses in Jharkhand's Lalmatia, three killed & 50 feared trapped: https://t.co/r5cVnaRcJa via @YouTube — DEEPANJAN ROY (@IndiaTrendingg) 30 dicembre 2016

