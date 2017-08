Scala la Fontana del Tritone per rubare monete: fermato un polacco di 25 anni

Sabato 19 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si arrampica sulla Fontana del Tritone, capolavoro del Bernini, per rubare alcune monete lanciate dai turisti. E' successo la scorsa notte, quando due Carabinieri della Stazione di Roma Via Vittorio Veneto, liberi dal servizio, hanno sorpreso una persona nella Fontana a piazza Barberini, che si era arrampicata sulla parte alta del monumento e, servendosi anche di un'asta telescopica, stava rubando le monete dall'interno delle vasche. Prontamente intervenuti, i Carabinieri hanno bloccato il ladro, un 25enne polacco, senza fissa dimora e con precedenti. Le monete asportate sono state recuperate e sequestrate mentre il giovane è stato denunciato a piede libero per furto aggravato e tentato danneggiamento aggravato. Da un primo sopralluogo, infatti, il monumento sembrerebbe non aver riportato danni evidenti.