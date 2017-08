«Non ti amo più, vai via da casa»: massacra di botte la moglie

Sabato 19 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Non ti amo più». E giù botte a non finire. Una violenza inaudita contro la moglie, solo per mandarla via di casa. Non ha retto all'ennesimo sfrenato episodio di violenza messo in atto dal marito e, questa volta, ha chiesto aiuto al «112». La donna, una cittadina boliviana di 35 anni, è stata soccorsa in casa dai Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo che l'hanno trovata con il volto tumefatto dalle botte appena prese dal marito, un connazionale di 36 anni incensurato, arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. «Non ti amo più, devi lasciare la mia casa...» sarebbe stata questa la frase che qualche giorno fa l'uomo, forse dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, avrebbe rivolto alla moglie, ma al suo diniego è scattata la violenza inaudita fatta di minacce, ingiurie e percosse.La 35enne ha pazientemente atteso che il suo compagno si addormentasse per rifugiarsi in bagno e chiamare il «112». Secondo quanto raccontato dalla vittima in sede di denuncia, gli episodi di violenza hanno avuto, inspiegabilmente, inizio lo scorso mese di aprile, ma che non aveva mai avuto il coraggio di denunciarli per paura di ritorsioni ancora più pesanti. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito in Sassia, dove è stata medicata e dimessa con 20 giorni di prognosi per l'infrazione di una costola, contusioni ed ecchimosi varie. Il marito violento, invece, è stato portato nel carcere di Regina Coeli, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.