Uomo di 62 anni colpito alla testa con un mattone da nordafricano: molto grave in ospedale

MILANO - Un uomo di 62 anni, italiano, è in gravi condizioni dopo essere stato colpito con una mattonella alla testa da un giovane nordafricano: è accaduto questa mattina verso le 10:45 a Milano, in via della Chiesa Rossa all'angolo con via De Sanctis a fianco al Naviglio Pavese. Lo straniero è stato fermato dai carabinieri che stanno ricostruendo l' accaduto. Il ferito è stato trasportato al Policlinico - secondo quanto riferisce il 118 - «in condizioni molto gravi».

Mercoledì 16 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..