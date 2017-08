Terremoto a Ischia, nel 1883 oltre duemila morti: Benedetto Croce fu salvato dalle macerie

Lunedì 21 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 22:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Casamicciola è il piccolo comune sull'isola di Ischia e, per la sua posizione più alta, risulta l'area più danneggiata dal terremoto di questa sera.C'è un grave precedente nella storia moderna: era il 28 luglio 1883 quando un violento sisma provocò più di 2000 morti e distrusse in particolar modo il comune di Casamicciola. Fra le vittime, anche la famiglia del filosofo Benedetto Croce, allora diciassettenne, che fu estratto vivo dalle macerie.In quell'occasione, Benedetto Croce perse i genitori e la sorella, caduti per il crollo degli edifici. Secondo le stime dei geologi, la magnitudo di quel sisma fu pari a circa 5.9.