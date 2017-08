Dà appuntamento all'ex sotto il ponte poi le taglia la gola con un rasoio: caccia all'aggressore, vittima ferita

Sabato 12 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SAN DONA' DI PIAVE -allacon undall', poia bordo di una: il fatto si è consumato nella mattina di sabato 12 agosto a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Vittima dell'aggressione unaresidente in città, ricoverata ma per fortuna non in pericolo di vita. Ora èin tutto il territorio.La scena si è svolta nell'area del parco della golena, di fronte agli occhi impauriti di alcuniche poi hanno lanciato l'allarme al 118 e ai carabinieri. L'uomo, classe '60 e residente in Germania, avrebbe datoalla ex in quel luogo e poi l'avrebbe aggredita.