Meteo, arriva la tregua da Lucifero: "Caldo spazzato via dal Maestrale"

Il caldo di questi giorni ha le ore contate, ma la pioggia non arriverà in tutte le regioni. «Ore contate per il grande caldo africano che entro sabato sarà spazzato via dalle correnti di Maestrale con un deciso calo delle temperature ed un ricambio d'aria ovunque».A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge - «Le regioni settentrionali sono le prime ad essere interessate dalla coda di una perturbazione che si porterà al Centro e poi anche al Sud» L'anticiclone africano che ha interessato l'Italia, ma anche molte Nazioni dell'Europa con una super ondata di caldo, si va attenuando. Sono le Regioni del Nord Italia le prime ad uscirne attraverso delle fasi temporalesche. La più incisiva è attesa tra giovedì e venerdì quando i fenomeni potranno risultare anche intensi.Le zone più coinvolte: Alpi, Prealpi, Alte pianure, più diffusi venerdì anche in Valpadana. Il grande caldo entro venerdì si andrà attenuando anche al Centro dove ci sarà la possibilità per qualche temporale soprattutto su Sardegna, Toscana interna, dorsale in sconfinamento anche a parte delle Adriatiche