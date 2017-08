Maltempo, violenta grandinata in Trentino: "Chicchi grandi come uova"

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'allerta maltempo al Nord Italia resta alta e continuano i fenomeni, anche a carattere di grandine sulle regioni dell'arco alpino e pre alpino. Una violentissima grandinata si è abbattuta sulla vallata dell'Adige da nord di Bolzano fino agli abitati di Laives e di Caldaro a sud del capoluogo, arrivando fino a Trento e interessando anche la parte a sud della valle d'Isarco.La violenta tempesta, nella tarda serata e della nottata di ieri, è stata accompagnata da raffiche di vento; determinando la caduta di alberi. Chiuso al traffico, sia pure per un breve periodo il tratto ferroviario tra Bolzano e Merano.Gravi danni ai meleti ed ai vigneti a nord di Trento, nonostante l'anticipazione della raccolta per le altre temperature. La grandine in alcuni casi si è abbattuta con chicchi grandi come uova.