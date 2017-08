Barca a fuoco nella marina durante il rifornimento, salvata una famiglia

Martedì 15 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2017 08:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

LIGNANO (Udine) - Una piccolaveloce è andata adicon una famiglia a bordo che per salvarsiraggiungendo a nuoto la riva; erano circa le 15.30 di oggi, martedì 15 agosto, quando il natante si è incendiato, mentre l'equipaggio, una famiglia tedesca, stava facendo rifornimento di gasolio. A chiamare aiuto gli addetti della marina che poi hanno trainato l'imbarcazione vicino alla costa, in un punto sicuro, dove i vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Il natante è andato comunque(nelle foto). Per contenere i danni all’ambiente sono state posizionate alcune speciali protezione in acqua.