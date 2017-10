Bimbo di 3 anni trovato solo, scalzo e in pigiama in piazza Maggiore: è uscito di casa di notte mentre il papà dormiva

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La fuga. Nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino, cantava Lucio Dalla. Invece ben prima dell'alba di mercoledì un bimbo di tre anni, solo, scalzo e in pigiama, è stato soccorso dai carabinieri in piazza Maggiore.Verso le 4.30 la centrale operativa del 112 è stata informata della presenza del piccolo, che stava vagando per la piazza. Una pattuglia della stazione Bologna è intervenuta e i militari sono risaliti ai genitori del bimbo, una coppia d'italiani residenti in zona. La madre era assente per motivi di lavoro, il padre e la domestica stavano dormendo e non si erano accorti che era uscito di casa.