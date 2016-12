Gianluca Vacchi, dal balletto alla pubblicità: protagonista dello spot per la Bank of Georgia

Martedì 27 Dicembre 2016, 20:06

This is the TV advertising commercial we did for Bank of Georgia ... Enjoy 2017 @bankofgeorgia #orangesanta #bankofgeorgia #gvlifestyle @jogiorgiajo Un video pubblicato da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) in data: 26 Dic 2016 alle ore 06:03 PST

I wish you a merry christmas.. #gvlifestyle #merrychristmas Una foto pubblicata da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) in data: 24 Dic 2016 alle ore 10:27 PST

This christmas cake is a present of my lovely friend Dome @domenicozambelli #gvlifestyle #merrychristmas Una foto pubblicata da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) in data: 25 Dic 2016 alle ore 15:07 PST

MILANO – Alla fine il balletto ha dato i suoi frutti, non sono sui social.e la fidanzata Giorgia Gabriele infatti sono i protagonisti dellonatalizio dellaNella pubblicità Vacchi interpreta un Santa Claus in cappelliuno boxer e vestaglia che impegna la fidanzata nei balletti che l’hanno reso celebre sulla rete. Alla fine il tutto si conclude con l’inno di Vacchi, un “Enjoy 2017” gridato dalla coppia. Ancora sconosciuto l’ammontare del compenso per l’esibizione davanti alle telecamere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA