Elisabetta Canalis torna in tv con Bonolis, Miriam Leone in love col collega di fiction

#Repost @skyviewla_ ・・・ Buongiorno! After-coffe training here @skyviewla_ with trainer Michael ☠️ Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 16 Ago 2017 alle ore 11:24 PDT

Col mio tesoro #tigretta🐯 cercando di convincerla a buttarsi con me. Trying to convince Skyler to jump in the water with mamy 😎 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 3 Ago 2017 alle ore 01:24 PDT

luce. #happiness #occhichebrillano #love #accussì Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 21 Lug 2017 alle ore 10:33 PDT

l'ennui. #camerini #nenticchiffari #accussì Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 30 Giu 2017 alle ore 04:16 PDT

MILANO – Dopo un lungo periodo di assenza dalla televisione italiana,potrebbe tornare sul piccolo schermo.Oggi è una mamma imprenditrice, ma la passione per la tv non le è passata: “Che ci fanno Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ma anche imprenditrice della società che fa il casting dei suoi programmi, ed Elisabetta Canalis insieme a Los Angeles? – si chiede la rubrica “Sussurri fra divi” di “Diva e donna” - Si dice che parlino di lavoro: c'è nell'aria un programma importante che riporterebbe Eli, lontana dalla tv ormai da tanto tempo, a casa”.Sembra invece aver trovato l’amore, ex Miss Italia ora attrice, dopo la fine della sua lunga relazione con Boosta al secolo David Dileo: “Hanno lavorato insieme nella fiction Non uccidere, recente successo di Rai Due Miriam Leone, attrice oggi molto apprezzata ed ex Miss Italia 2008, e il collega Matteo Martari, uno del talenti emergenti del cinema italiano, ex modello, (ed ex panettiere), sembrano sempre più uniti anche fuori dal set.Sono stati visti a cena a Roma in atteggiamenti, pare, complici e romantici. L'attrice, dopo la fine della lunga storia con Davide Dileo, Boosta dei Subsonica, non ha avuto fidanzati ufficiali. Ma ora sembra pronta per dire addio alla vita da single e innamorarsi ancora”