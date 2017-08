Quercia cade sui fedeli in processione, almeno 11 morti e 35 feriti

Queda de ávore faz 2 mortos e 1 ferido grave na freguesia do Monte, Funchal https://t.co/Zh0UVjy9jg pic.twitter.com/HQPq1D2J3k — SIC Notícias (@SICNoticias) 15 agosto 2017

Cum-catano!

Queda de árvore na Festa do Monte (Madeira) que matou 11 e fez 35 feridos.



via Domingos Perestrelo (https://t.co/siTOGQe4qO) pic.twitter.com/qbHrDbU4Ua — Prof. Bananas (@gandamaluko) 15 agosto 2017

Martedì 15 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 17:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una tragedia ampiamente annunciata, quella che ha causato oggi almeno 11 morti e 35 feriti durante una processione religiosa nella località di Monte (Funchal), sull'isola portoghese di Madeira. Una gigantesca quercia di oltre 200 anni è caduta infatti sulla folla che stava partecipando alla festa di Nossa Senhora do Monte, la Madonna protettrice dell'isola.La festività religiosa, che dura due giorni ed era iniziata ieri, a mezzogiorno di oggi prevedeva anche una processione in località Largo da Fonte. Qui l'albero, che era stato segnalato a rischio caduta già nel 2014, si è abbattuto sulla folla e a nulla sono servite le protezioni già apposte da qualche tempo per scongiurarne il crollo. Dei 35 feriti, almeno quattro versano in gravi condizioni.Sui social è stato diffuso anche il video del momento esatto in cui l'albero crolla sui fedeli in processione: immagini decisamente forti che raccontano una tragedia che poteva e doveva essere evitata.