Protesta contro la polizia in slip dai colori improbabili: il motivo è piuttosto bizzarro

Ha deciso di girare per le vie della propria città indossando costumi da bagno slip di colori decisamente sgargianti e facendo un sit-in di protesta davanti al commissariato di polizia. Il motivo è decisamente bizzarro.L'uomo, infatti, si è presentato in slip davanti alla sede della polizia con due cartelli: 'Ridatemi la marijuana' e 'Ridatemi il bong'. La foto è stata pubblicata sul social LolSnaps , dove alcuni concittadini dell'uomo hanno spiegato i precedenti che hanno portato alla singolare protesta.A quanto pare, all'uomo era stata confiscata la marijuana e lo strumento utilizzato per fumarla dopo che ne stava facendo uso in un luogo pubblico. La polizia non ha voluto sentire ragioni ma l'uomo sostiene di essere in possesso di certificati medici che attesterebbero la sua idoneità all'uso di marijuana a scopi terapeutici. Per adesso non ha avuto successo e continua a girare per la città, a piedi e in bici, indossando solo costumi da bagno dai colori decisamente vistosi.